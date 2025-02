Mensa e bus, oggi ultimo giorno per le iscrizioni. La domanda di agevolazione invece entro il 10 marzo

Oggi è l’ultimo giorno per compilare la domanda di iscrizione ai servizi scolastici (mensa e scuolabus) per l’anno scolastico 2025-2026, mentre il 10 marzo scade il termine per la richiesta di esenzioni e agevolazioni. Le pratiche dovranno essere presentate on line, secondo la nuova procedura accessibile dal sito www.comune.seravezza.lucca.it cliccando sulla voce ’cittadino’. Per chiarimenti ci si può rivolgere ai numeri 0584 757756 e 0584 757728. Quanti avessero difficoltà nella compilazione del modulo, possono rivolgersi all’Urp del Comune, portando con sé la necessaria documentazione, e gli addetti provvederanno all’espletamento della pratica. Per contattare l’Urp si può chiamare il numero 0584 757706 o inviare una email all’indirizzo [email protected].