Memorial Matteo Valenti. Gran finale al Beach Stadium

VIAREGGIO

Prosegue intenso il programma della 19^ edizione del Memorial Matteo Valenti, con le classifiche delle 4 categorie in gara - Open, Under 18, Under 16 e Under 14 - che iniziano a delinearsi. Oggi la giornata conclusiva che assicura enorme spettacolo, oltre che un grande pubblico sulle tribune. Del resto il Memorial Matteo Valenti rappresenta il meglio che il beach soccer locale possa mettere in mostra, con tantissimi giocatori della Vbs Viareggio, ma anche di altre squadre della regione, in campo a battagliare a forza di rovesciate e tiri dalla distanza per aggiudicarsi l’ambitisissimo torneo che, anche in questa occasione, vedrà la sua finalissima Open trasmessa streaming sulla pagina social della Viareggio Beach Soccer. Open. L’Hotel Bella Riviera supera 4-2 la Clinica Bobq (Ceciarini, Benedetti, Della Latta, Capo/Petracci, Minichino) e poi si ripete con il 5-3 sull’Fc Moletto (Galli 3, Ceciarini, Della Latta/Bertelli, Danesi, Checchi). Doppio successo anche per Brambilla’s Gladiators: prima arriva il 6-1 sul Sos Cafoni Discobolo (Barsotti 4, Pacini, Comelli/Ceresini), poi il 6-2 su La Ghenga (Barsotti 3, Pacini, Marinai, Comelli/Autorete, D’Onofrio). Pari 2-2 tra Pastificio Moderno Marina 75 e La Ghenga (Bertani, Autogol/Ghilarducci, Brega), così come tra Sos Cafoni Discobolo e Pastificio Moderno Marina 75 (Riad, Trentacoste/Dal Pino, Luporini). Altro pari è il 3-3 tra Inic Fc e Fc Dado Palestra Metropolis (Cheli 2,Del Frate/Cosci 2, Ze Lucas). Infine Dado Fc supera Clinica Bobq 11-8 (Bertolucci 8, Ze Lucas 2, Cinquini/Valenti 6, Santini 2). Under 18. L’Immobiliare Elite regola 5-2 Zebre Bianconere (Lemmetti 2, Pellucchini, Orlandi/Pastore, Vannucci), ma poi perde 2-4 contro la Stella del Mare Sbt (Pellucchini, Orlandi/Valori 2, Fazzini, Miracolo). Cabeza Loca Sos Cafoni batte Galacticos 5-4 (Lari 2, Gazzoli, Petri,Ferrari/Usseglio, Andreazzoli,Barsotti), che però si rifà superando 4-3 l’Amaro Braceria (Barsotti 2, Usseglio 2/Monacello, Autogol, Lombardi). Finisce 4-4 tra Stella del Mare Sbt e Zebre Bianconere (Fazzini, Vallese, Capponi, Autorete/Vannuccini 2, Giannecchini, Diaz). Under 16. Super Nl Impianti Sos Cafoni che, dopo il 6-2 sul Pescara Manzia (Pastore, Federigi 2, Orlandi 2, Pepe/Ricciotti, Paoli), liquida anche Campo Zacconi 9-1 (Pepe 3, Federigi 2, Monni 2, Orlandi/Garuti) mentre Città Giardino supera 5-4 l’House Solutions (Barsottelli, Santini, Di Luca, Ghilarducci, Santini/Vannuccini 2, Vecoli 2) che, a sua volta, cade anche contro Cpr Viareggio 7-4 (Vannucci 3, Zappelli 2, Manfredi, Checchi/Vannuccini, Pardini, Florio, Vecoli). Arpeca supera Pescara Manzia 3-2 (Pellegrini 2, Bertacca/Oggiono, Giorgi), mentre Città Giardino batte House Solutions 4-2 (Ghilarducci, Barsottelli, Santini, Martinelli/Florio 2). Under 14. L’Oratorio San Paolino supera 4-2 L’Aston Birra (Silverini, Lari, Guidi, Cutolo/Saporito, Carmazzi). Aston Birra che cade anche contro 2M Comunications Sos Cafoni 2-7 (Benassi, Saporito/Santini 2, Rea 2, Tortora 2, Giuliani). Bagno Dori liquida 7-2 l’Ortoflora Versiliese (Baldi 4, Pardini 2, Brienza/Pardini 2, Paci, Libergolis). Furia Rosa batte Bagno Dori 4-3 (Remedi 2, Rossi 2/Baldi 3). Ortoflora Versiliese che, infine, pareggia 4-4 contro Furia Rosa (Pacini 2, Paci, Masoni/Frosina 2, Barberi 2).

Sergio Iacopetti