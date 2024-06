MemoFest compie 10 anni. Le anticipazioni

Memo fest, il Festival della memoria, festeggia 10 anni. Appuntamento il 13 e 14 luglio al Mediceo con alcune anticipazioni. Sabato 13 alle 19,30 ci sarà la giornalista Giulia Siviero che interverrà su "Fare femminismo" mentre alle 21,30 l’attrice Maria Paiato porterà in scena il monologo "Gentiluomo in mare" tratto dal libro dell’autore newyorchese, Herbert Clyde Lewis (1909-50). Domenica 14 luglio alle 21,30 Gianmarco Saurino proporrà lo spettacolo sulle migrazioni "Rotte" patrocinato da Amnesty International - Italia. Ha visto la sua prima messa in scena a Lampedusa in occasione dell’anniversario del 3 ottobre del 2013, data in cui persero la vita 368 donne, uomini e bambini. Sempre domenica alle 9 del mattino la Passeggiata della memoria lungo i sentieri della linea Gotica (obbligo di prenotazione al 320 0506667)