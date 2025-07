Al Così Com’è. Tra "Risvegli" e forti emozioni

Ha scoperto la passione e la predisposizione per l’arte da giovanissima e ha coltivato questa passione con il percorso di studi, ha frequentato il liceo artistico di Lucca e l’Accademia di Belle Arti di Firenze: Giovanna Bertolozzi vive e lavora a Viareggio, è stata una docente, ha studio in città e ha partecipato ad importanti mostre e manifestazioni artistiche a livello nazionale.

Fino a venerdì una personale di Giovanna Bertolozzi è ospitata nello storico Caffè Così Com’è, nel cuore della città, l dove è possibile vivere un viaggio di emozioni e colore nelle tele dell’artista. La mostra si intitola "Risvegli": ogni quadro manda un messaggio a chi lo ammira e a chi attraverso l’uso del colore si immerge nelle sensazioni che Giovanna Bertolozzi vuole suscitare nel cuore degli spettatori. "Con i miei quadri- racconta Giovanna Bertolozzi- desidero comunicare messaggi di vita, ogni quadro è un messaggio, e per comunicare utilizzo il colore". I quadri dell’artista meravigliano e emozionano. Per Giovanni Bertolozzi l’arte occupa uno dei primi posti della sua vita. La mostra dal giorno dell’inaugurazione ha avuto una bella partecipazione di pubblico: "Sono contenta", racconta alla Nazione Giovanna Bertolozzi. Il viaggio pittorico della pittrice può essere ammirato negli orari di apertura del Caffè Cos’ Com’è, il locale mecenate degli artisti. "Risvegli": un percorso per arrivare al cuore e all’anima di ciascuno di noi attraverso la pittura.

M.N.