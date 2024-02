Meglio il silenzio della falsa ipocrisia

Da venerdì non se ne fa che discutere. "Fermiamo il Carnevale in segno di lutto?". "Osserviamo un minuto di silenzio?". "O facciamo un flash mob durante il Corso?". La verità è che dobbiamo mettere da parte la falsa ipocrisia. Non è la prima volta. E, purtroppo, non sarà l’ultima. Quindici anni fa l’esplosione alla ThyssenKrupp, colosso tedesco specializzato nella lavorazione dell’acciaio, a Torino, dove persero la vita sette operai. Più recentemente, nella notte fra il 30 e il 31 agosto 2023 a Brandizzo (Torino) 5 operai sono stati investiti da un treno regionale mentre eseguivano lavori di manutenzione sui binari. Nel mezzo altre decine di morti sul lavoro.