Mediceo Live Tra le band i Coma Cose

Il Mediceo Live Festival torna dal 2 all’ 11 agosto. Il festival organizzato da Cristiano Ceragioli in collaborazione con la Fondazione Terre Medicee e il The Cage vedrà la partecipazione di artisti della scena indipendente italiana insieme ad alcuni dei nomi più famosi della musica contemporanea nazionale. Si parte il 2 agosto con Generazione Toscana, una serata dedicata unicamente ai talenti della nostra regione. Un progetto sperimentale emerso dalla necessità di molti gruppi di trovare spazi dove potersi esibire. Si prosegue il 3 agosto con Throwback Party, una grande festa che come suggerisce il titolo stesso immergerà gli spettatori in un decennio di gioie e dolori, gli anni ‘00. Il 7 agosto saliranno sul palcoscenico del Mediceo Live Festival i Coma Cose una delle band più celebri nell’ambiente indipendente italiano. Il duo milanese nato nel 2016, composto da Fausto Lama e California, da subito ha suscitato grande interesse nel pubblico e nella critica grazie alla voce sottile di California e alle atmosfere musicali e narrative molto originali di Fausto. L’ 8 agosto al riscaldare il pubblico ci sarà Diego Caterbetti, in arte Naska. Cresciuto negli anni ‘90 si è legato particolarmente al genere punk-rock, diventandone lui stesso promotore e segnandone una rinascita contemporanea. L’11 agosto chiuderà il Festival The Dark Side Orchestra, un concerto evento unico nel suo genere, per ricordare e festeggiare uno degli album rock più importanti della storia: un’orchestra di trenta elementi, un coro e una band dal vivo immergerà gli spettatori nel paesaggio sonoro e nelle meraviglie liriche di questo album che non ha alcun precedente.