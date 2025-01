Varati due yacht da sogno, uno è del pilota Verstappen

Viareggio, 20 gennaio 2025 – Eccolo il super yacht di 33 metri acquistato dal campione di Formula Uno Max Verstappen e varato, alla presenza del pilota armatore, martedì scorso da Overmarine nello specchio d’acqua del Polo Nautico. Si tratta di un Mangusta GranSport 33. Questo modello è il risultato della proficua collaborazione di lunga data del cantiere Overmarine con il designer Alberto Mancini, che ha dato forma ad una nave dalle decise linee sportive e moderne capaci di richiamare il family feeling Mangusta in uno yacht di 33 metri che combina prestazioni, autonomia e grandi spazi interni ed esterni. Il layout prevede una configurazione a 5 cabine la cui suite armatoriale si trova sul ponte principale e beneficia di una superficie di 40 mq oltre a ampie superfici vetrate disegnate per garantire sempre il contatto visivo con il mare e al contempo preservare la privacy necessaria.

E lo yacht di Verstappen non è stato l’unico a essere varato da OverMarine in questo inizio 2025. Ha avuto infatti il battesimo del mare anche la terza unità di Mangusta Oceano 39, destinata a un cliente americano. Il Mangusta Oceano 39 è una moderna villa sul mare dalle imponenti superfici vetrate e con volumi superiori alla categoria di riferimento. I due saloni sul main e sull’upper deck sono caratterizzati da finestrature a tutta altezza e in parte apribili regalando un contatto con l’ambiente circostante senza precedenti per uno stile di vita “seamless” votato al piacere di stare in mare. La zona di poppa e terrazze ribaltabili danno accesso alla beach house creando una naturale estensione sull’acqua per trascorrere momenti di relax in totale privacy. A prua troviamo la piscina situata sul ponte upper, con il fondo parzialmente vetrato per illuminare la suite armatoriale sottostante. Come di consueto gli interni e il layout sono completamente personalizzabili e in questo caso sono stati sviluppati dal design team del cantiere insieme allo Studio di architettura FM.