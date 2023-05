Maxi utile in bilancio "Più soldi per i servizi"

Il rendiconto consuntivo 2022 fa segnare un avanzo senza precedenti: 2,6 milioni di euro, che consentono al comune di Massarosa di recuperare il disavanzo in un anno invece che in cinque. In questo modo, dal 2024 al 2026, non sarà più necessario accantonare 571mila euro l’anno e le somme liberate potranno dunque essere dirottate sui servizi alla comunità. Già per l’anno in corso, si liberano circa 400mila euro che saranno destinati al potenziamento della macchina comunale. Il rendiconto è stato approvato in giunta nei giorni scorsi e a breve sarà sottoposto al consiglio comunale. A questo punto, superato lo scoglio del recupero del disavanzo, l’uscita dal dissesto è sempre più vicina.

"Si può esultare perché si vede l’alba – commenta il delegato al bilancio Adolfo Del Soldato – e soprattutto si liberano risorse importanti per dare servizi ai cittadini. Anche se questi dati, che confermano i fondamentali sani del Comune, lasciano l’amaro in bocca perché confermano che il Comune ha subìto un vero e proprio strangolamento finanziario non necessario. L’avanzo è infatti almeno per metà frutto della riduzioni di accantonamenti eccessivi, che adesso sono ricondotti ai termini di legge. Inoltre, è doveroso ricordare che questo disavanzo si è formato nel 2020 per gravi errori nei modi e nei tempi della dichiarazione di dissesto, e il suo recupero è stato avviato solo nel 2022, dopo il nostro insediamento, perché era stato letteralmente nascosto sotto il tappeto".

Il rendiconto, comunque, nonostante il forte avanzo, mantiene fondi accantonati e vincolati per oltre 7 milioni: risorse che da un lato testimoniano la prudenza finanziaria osservata, dall’altro mantengono accantonate ulteriori risorse.