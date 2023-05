"Maxi restyling Ma dove sono i soldi utili?"

"Dove intende prendere i soldi l’amministrazione comunale per riqualificare il centro di Querceta?". Il gruppo Creare Futuro solleva più di un dubbio sul piano di rilancio da 3 milioni. "Il sindaco – sostengono i consiglieri Giacomo Genovesi (nella foto) e Clarissa Pardini – parla di cifre rilevanti senza però spiegare dove intende prendere le risorse necessarie. Anche perché, dimostrando la sua incapacità di programmazione e probabilmente altre priorità di investimento, ha già speso buona parte di quel milione e 100 mila euro lasciato dall’amministrazione Tarabella, grazie all’operazione Penny Market, proprio per il rifacimento del centro di Querceta.

Come se non bastasse, il glorioso progetto di Alessandrini viene calato dall’alto, senza il minimo percorso partecipativo. I cittadini di Querceta, a quanto pare, non avranno voce in capitolo. Eppure si parla di una modifica importante del territorio, soprattutto quando il sindaco si pone l’obiettivo di trasformarlo, in stile fortemarmino, con “residenze di un certo livello” e quindi con interventi estremamente invasivi. Il tutto ovviamente a discapito soprattutto dei giovani che si ritroveranno costretti a rinunciare ad abitare la piana quercetana che, già adesso, risulta per la maggior parte inaccessibile economicamente. Non sarebbe forse stato necessario – incalza – confrontarsi con i quercetani sulla gestione del territorio, dei loro spazi, dei loro terreni? Non sarebbe stato il caso di chiedere loro se sono d’accordo sull’intervenire nella loro frazione con piani di recupero che creino più ville e meno abitazioni accessibili per i propri figli? Ma soprattutto, prima di fare annunci gloriosi, non sarebbe il caso di trovare le risorse necessarie per effettuare tutti gli interventi che si vogliono portare avanti?"