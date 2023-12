Maxi multa a un automobilista, circolava da 12 anni senza assicurazione né patente

Camaiore, 14 dicembre 2023 – Circolava tranquillamente in scooter incurante del fatto che la patente gli era stata sospesa nel 2019 e che non aveva più fatto una polizza assicurativa da ben 12 anni.

Anche lui, C.S. di 68 anni di Camaiore, come l’automobilista pizzicati alcuni giorni fa senza assicurazione da 7 anni, è stato smascherato dagli agenti della polizia municipale di Camaiore grazie all’attività di controllo con il sistema Targa System che permette di identificare in tempo reale chi viaggia senza revisione, oppure senza copertura assicurativa. A rischio e pericolo di tutti gli altri utenti della strada.

In una sola settimana sono stati controllati dalla Municipale camaiorese oltre 3.400 veicoli. Durante tali controlli sono stati contestati ben 27 verbali per omessa revisione e 6 per mancata copertura assicurativa; veicoli tutti sottoposti a sequestro.E se gli agenti la scorsa settimana erano rimasti stupiti perchè unconducente circolava senza la copertura assicurativa da 7 anni, questa volta sono rimasti sbalorditi nel vedere un uomo di 68 anni che circolava con patente sospesa e senza assicurazione da 12 anni. Adesso dovrà pagare una multa di 866 euro, 5 punti di decurtazione per la mancata copertura assicurativa. Inoltre gli è stato contestato anche il reato di guida con patente sospesa che comporterà poi la definitiva revoca. "Questi controlli – dice il comandante Claudio Barsuglia – ci permettono di togliere dalla circolazione veicoli che violano gravemente il codice della strada, potenziali pericoli per chi correttamente circola e rispetta le regole".