Maxi movimenti di navi in Porto Le attività della Guardia Costiera

VIAREGGIO

Attività intensa nelle ultime settimane all’interno del porto di Viareggio. Oltre venti spostamenti portuali complessi con rimorchiatori, pontoni galleggianti, motovedette e unità navali di assistenza. Questi sono i numeri che hanno “movimentato” gli specchi acquei del porto di Viareggio nelle prime tre settimane del mese di marzo.

Imponenti strutture galleggianti di oltre 80 metri di lunghezza e 25 di larghezza, sono transitate nelle darsene del porto per consentire il trasferimento a secco di yacht di circa 60 mt in altri porti ove saranno svolte altre lavorazioni. Operazioni complesse, coordinate nei minimi dettagli dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, con la collaborazione dei Cantieri navali, degli operatori portuali e del Corpo Piloti di Marina di Carrara.

È stato necessario, sgomberare intere banchine portuali e specchi acquei per garantire la sicurezza delle operazioni attraverso l’emissione di numerose ordinanze. Sono stati impiegati per una sola operazione sei rimorchiatori, un primato assoluto per il sorgitore viareggino.

Un’intensa attività che conferma come il settore della nautica (sia per quanto riguarda l’ambito delle costruzioni che quello del campo refit e repair) sia trainante per l’intera economia del territorio. E che, appunto, richieda continuamente un interscambio di professionalità.

Red.Via.