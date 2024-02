Maxi manifestazione per la pace

I sindaci di Stazzema, Camaiore e Massarosa, rispettivamente Maurizio Verona, Marcello Pierucci, e Simona Barsotti, annunciano una manifestazione per la pace a Sant’Anna di Stazzema in piazza Anna Pardini. Gli amministratori dei tre comuni, insieme a cittadini e altre associazioni, sfileranno nel Parco nazionale della Pace a favore del rispetto per la vita, soprattutto dei civili, della libertà, la giustizia, la solidarietà, la tolleranza, e tutti i diritti umani. Attualmente nel mondo ci sono dai 40 ai 60 conflitti. Questa occasione servirà per non abbassare l’attenzione su nessuno di essi affermando il valore cardine della democrazia che è la pace. Per la manifestazione, in programma sabato prossimo 2 marzo, saranno invitati anche gli studenti degli istituti coinvolti nella manifestazione di Pisa, anch’essa in favore della pace. "È inaccettabile assistere ad immagini come quelle di oggi a Pisa, dove la polizia ha caricato e preso a manganellate un corteo di studenti che voleva semplicemente proseguire la loro azione pacifica in piazza Cavalieri – condannano i sindaci Maurizio Verona, Marcello Pierucci e Simona Barsotti – la libertà di manifestare pacificamente deve essere garantita e difesa".