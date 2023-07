Matrimoni in municipio Ritoccate le tariffe

Lievitano le richieste di matrimoni a Forte dei Marmi. Tanto che l’amministrazione ha deciso di modificare i costi e applicare anche ai non residenti – purchè uno dei due sposi lo sia stato per 10 anni consecutivi – la tariffa per celebrare il giorno del "sì" in municipio. "Considerato che molte coppie che sono state in passato residenti – motiva la giunta – scelgono di celebrare il loro matrimonio nel nostro Comune , in quanto hanno qui mantenuto rapporti affettivi (genitori, nonni o altri parenti ancora residenti) o sono comunque legati sentimentalmente al territorio nel quale hanno trascorso parte della loro vita, abbiamo ritenuto di applicare anche alle coppie non residenti, delle quali almeno uno dei nubendi abbia avuto la residenza a Forte dei Marmi per almeno 10 anni, le tariffe vigenti per i residenti , limitatamente ai casi di celebrazione del matrimonio nel palazzo comunale, rimanendo invece invariata la differenziazione fra residenti e non per le celebrazioni a Villa Bertelli o al Fortino". Le tariffe pertanto saranno: in municipio 300 euro per non residenti giorno feriale e 350 non residenti giorno festivo e 250 per i residenti se al di fuori del normale orario di lavoro. A Villa Bertelli non residenti 700 euro; residenti giorno feriale 250; residenti giorno festivo 350 euro. Invece più costoso fare il matrimonio al Fortino: non residenti 900 euro, residenti giorno feriale 500 e residenti giorno festivo 700 euro.