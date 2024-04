Massarosa Via delle Erbe e dei Fiori. Una gita nelle oasi del territorio

Con l’arrivo della primavera, si apre il calendario degli eventi lungo "La Via delle Erbe e dei Fiori". Stamani è in programma una passeggiata guidata dal titolo "Colori e sapori passeggiando sulla Via delle Erbe e dei Fiori", accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Alice Lombardi. Il ritrovo è fissato alle 9,30 in via Portovecchio, a Massarosa (vicino al comando della Municipale), per una gita alla scoperta di paesaggi, oasi naturalistiche e alcune delle più particolari aziende agricole e punti di interesse di Massarosa. Dalla natura e particolarità del Giardino delle Farfalle a un bellissimo frutteto in fiore fino a una fattoria didattica oasi di pace tra sapori e divertimento. Al termine è prevista una degustazione di prodotti locali. Il percorso si snoda lungo un itinerario ad anello di circa due chilometri e mezzo e non è adatto a passeggini o carrozzine. Per i partecipanti, c’è la possibilità di prenotare il pranzo-ristoro nel Giardino di Manipura. Info e chiarimenti: [email protected].