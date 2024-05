Massarosa Trofeo ’Scacchi scuola’. Protagonista la primaria Pascoli

Una delegazione di alunni della scuola primaria ’Pascoli’ di Stiava ha partecipato alla finale nazionale del trofeo "Scacchi Scuola" a Montesilvano, in provincia di Pescara, insieme ad altre 332 squadre da tutta Italia, per un totale di oltre 1.600 ragazzi divisi in otto categorie. Le squadre dell’istituto Sforzi hanno gareggiato nelle due categorie di scuola primaria: ’assoluta’, formata in ordine di scacchiera da Luca Pellegrini, Filippo Navari, Cesare Pinato, Jeremy Stabile, Alessandro Martinelli e Leonardo Maggi, capitanati dal presidente del Circolo scacchistico della Versilia Andrea Cosci; e ’scuola primaria femminile’ formata da Sofia Giannecchini, Emi Olivieri, Arianna Frizza, Alice Dami e Sara Panconi, capitanate dall’insegnante Patrizia Francesconi. Oltre alla buona prestazione a squadre, da segnalare Arianna Frizza che con 5 punti su 7 partite giocate si è qualificata in settima posizione su 35 come individuale. Ad accompagnare le squadre, insieme a insegnanti, parenti e genitori, c’era pure l’assessore alla scuola Mario Navari.