Massarosa Supporto ai giovani. Il Comune rilancia "Sbam"

Il Comune ha deciso di partecipare al bando pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ’Welfare e Comunità’, che ha come obiettivo il sostegno a specifici progetti e iniziative e all’ordinaria attività di soggetti che operano nell’ambito dell’accompagnamento e del sostegno di persone che vivono in situazione di vulnerabilità. Nello specifico, il Comune è a caccia di risorse per finanziare il progetto "Sbam - Stiamo bene a Massarosa", attivato a novembre del 2022 e attualmente previsto fino all’estate di quest’anno. L’obiettivo principale del progetto "Sbam", rivolto ai giovani nella fascia d’età 11-17 anni, è quello di contrastare la povertà educativa, favorendo la prevenzione di situazioni di disagio giovanile e di accompagnamento alla promozione delle proprie capacità, offrendo opportunità aggregative, animative ed educative in orario extrascolastico. In caso di finanziamento, il progetto sarà sviluppato da settembre di quest’anno a giugno dell’anno prossimo.