Massarosa Strategia ’rifiuti zero’. Apre un centro per gli abiti usati

Massarosa continua a lavorare per diminuire la quantità di rifiuto prodotto. Nel Comune che vanta il miglior dato di raccolta differenziata in Versilia, adesso abiti non deteriorati potranno essere consegnati al Centro di raccolta di via Rietto, nel capoluogo, dove sono stati collocati dei cassonetti appositi. Il materiale raccolto viene inviato a un impianto di recupero a Prato specializzato nel trattamento del tessile. "L’obiettivo è riuscire a ridurre ulteriormente il conferimento di indifferenziato – spiega l’assessore all’ambiente Mario Navari –; ringraziamo Ersu per questa ulteriore progettualità lungo la strada del ’rifiuti zero’". Il Centro di raccolta del Rietto è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 e il mercoledì dalle 7 alle 19. Possono accedere sia i cittadini residenti, muniti semplicemente di tessera sanitaria (qualunque membro del nucleo familiare), sia i privati cittadini, proprietari di seconda casa, muniti di tessera sanitaria: in questo caso, potrà accedere soltanto l’intestatario dell’utenza Tari.