Massarosa Spettacoli ed eventi Ecco Piano di Mommio in festa

Tre giorni di eventi tra gastronomia, spettacoli, sport e moda con il ritorno di ‘Piano di Mommio in festa’, in programma da fino a domenica nella frazione massarosese. Un fine settimana da non perdere con musica dal vivo, concorsi di bellezza, sfilate di moda, dj set, scuole di danza e di canto, gara di torte, ciclopedalate e le cucine aperte a pranzo e a cena. Non mancherà lo spazio per i bambini con gonfiabili, animatori e tanto divertimento. La direzione dell’area spettacolo è stata affidata alla AlSo Eventi di Sonia Paoli, in sinergia con le associazioni del territorio. In prima linea ci sono i Donatori Fratres di Piano di Mommio, che promuovono con questo evento il tema sempre attualissimo della donazione, con una particolare attenzione ai gruppi giovani dei Fratres, protagonisti assoluti del fine settimana di Piano di Mommio. L’appuntamento è nella centralissima piazza Martiri della Sassaia, per una manifestazione che accenderà la frazione.