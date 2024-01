Massarosa, si finge carabiniere e truffa due anziani

Massarosa (Lucca), 9 gennaio 2024 – Una coppia di anziani 80enni residente nel comune di Massarosa è stata vittima di una truffa da parte di un finto carabiniere in borghese. Secondo quanto appreso, l'uomo una volta presentatosi a casa ha chiesto dei soldi utilizzando la scusa che la figlia della coppia era stata bloccata a causa di un incidente stradale.

Gli anziani purtroppo sono caduti nell'inganno e hanno consegnato dei soldi in contanti e oggetti in oro certi di aiutare la figlia. Una volta che il malintenzionato è riuscito ad impossessarsi di quanto voleva se ne è andato facendo perdere le tracce. Un'anziana invece che non si trovava in casa ha subito un furto nella propria abitazione, dove i ladri hanno portato via quanto possibile. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.