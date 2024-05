Massarosa Servizi scolastici. Scadono i termini per le iscrizioni

Stanno per scadere i termini per le iscrizioni per mensa e scuolabus per il prossimo anno scolastico. Il termine è fissato al 31 maggio. Per quanto riguarda lo scuolabus, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on line, utilizzando lo Spid o la Cie tramite il portale del cittadino. Sul sito del Comune si trovano tutte le info e le condizioni relative al servizio, le tariffe per le quali l’amministrazione interviene in compartecipazione e che sono fissate in base alle diverse fasce Isee e i termini di domanda. Per il servizio di ristorazione scolastica invece le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità on line, tramite il portale della ditta che gestisce il servizio. Sul sito del Comune le informazioni e condizioni del servizio, le tariffe con le relative fasce Isee e le istruzioni dettagliate per procedere sia alla riconferma per chi già era iscritto che a nuova iscrizione. Da quest’anno inoltre è attivo in municipio e nella sede distaccata un ’Punto Digitale Facile’ dove è possibile ricevere un supporto alla compilazione delle domande.