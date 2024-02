Massarosa Raccolta differenziata. Ultimi giorni per ritirare i kit

Ultimi giorni per la consegna della fornitura annuale dei sacchi per la differenziata. La scadenza è fissata per sabato 24 febbraio e sia l’amministrazione che Ersu rinnovano l’invito a ritirare il kit a chi ancora non l’abbia fatto. I punti di smistamento sono due: alla sede distaccata del Comune (piazza Lunardini; il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 19) e alla Gulfa, nel tendone dell’area della sagra in via Matteotti (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19; martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 14). "Ringraziamo i cittadini che hanno già provveduto al ritiro – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari –; resta solo una settimana e ci auguriamo che si possa completare la consegna per continuare a far crescere la differenziata che, lo scorso anno, ci ha visto come primo Comune in Versilia e quarto nella provincia di Lucca come dati percentuali".