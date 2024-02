Massarosa Raccolta differenziata. Luoghi e orari per ricevere il kit

Finora a Massarosa sono stati consegnati oltre tremila kit per la raccolta differenziata. La consegna prosegue fino al 24 febbraio e il Comune invita i cittadini a non attendere gli ultimi giorni, in modo da evitare le file. L’assessore all’ambiente Mario Navari ricorda che Massarosa è stato stati il primo Comune in Versilia e il quarto in Provincia per dati percentuali della differenziata. Si può ritirare il kit nei seguenti luoghi ed orari: a Massarosa, punto di distribuzione confermato come lo scorso anno, di fronte alla sede distaccata del Comune, all’interno del condominio di piazza Lunardini in vVia Papa Giovanni XXIII (aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; il martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 19); oppure alla Gulfa, nel tendone dell’area della sagra in via Matteotti a Montramito (aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19; il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 14).