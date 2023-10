Massarosa Raccolta differenziata. Coluccini: "Al top pure le tasse"

L’ottimo risultato conseguito in termini di raccolta differenziata dal comune di Massarosa – il più virtuoso della Versilia, tra i primi 20 in Toscana con quasi l’85 per cento di rifiuto differenziato – viene colto al balzo dal consigliere d’opposizione Alberto Coluccini, capogruppo di Fratelli d’Italia, per tornare sul tema della imposte comunali. "La giunta Barsotti ha tolto le agevolazioni Isee sulla Tari che aveva messo la mia amministrazione, a fronte di buoni risultati sulla raccolta differenziata – il suo commento –; la Tari deve dare compertura totale del costo del servizio. Io avevo ridotto i costi del Comune di quasi 300mila euro, così da non aumentare niente e dare addirittura agevolazioni Isee con sconti del 70 per cento e del 30 per cento. Purtroppo non è più così, con il ritorno della sinistra. Questa è storia, non opinioni". Non è la prima volta che il gruppo consiliare di Fdi si scaglia contro la gestione della tassazione comunale.