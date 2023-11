Massarosa Protezione civile. Affidamento lavori per emergenze

Continuano gli interventi di protezione civile: nello specifico, si tratta di movimentazione terra, rimozione di piccole frane, ripristino della funzionalità dei canali di scolo e taglio della vegetazione a seguito delle abbondanti piogge delle passate settimane. Vento e perturbazioni hanno provocato non pochi danni tra frane e detriti riversati sulla carreggiata stradale, in alcuni casi anche con la caduta di piante. Altro fronte aperto quello dei numerosi canali e fossi la cui competenza, per quanto riguarda il reticolo idraulico minore, in alcune aree ricade sul Comune che deve intervenire per mantenere la funzionalità dei canali in modo da permettere il deflusso dell’acqua. Ultimo aspetto quello del taglio della vegetazione e dei canneti, che in alcune frazioni sono cresciuti fino ad invadere le strade. Il valore degli interventi supera i 10mila euro: l’affidamento permette all’ufficio tecnico e alla protezione civile comunale di avere a disposizione una ditta da poter contattare, in qualsiasi momento in caso di emergenza.