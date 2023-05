Massarosa Premio Letteraio, via alle domande per la giuria

Da ieri è possibile presentare domanda per far parte della giuria popolare del Premio Letterario Massarosa. Sul sito premioletterariomassarosa.it sono pubblicati l’avviso e il modulo di iscrizione che dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro sabato 15 luglio. La novità di quest’anno riguarda la giuria popolare, che passa da 45 a 50 membri della società civile, e che sarà composta da cinque studenti delle classi quinte degli istituti superiori del territorio, cinque giurati tra i 19 e i 25 anni, 10 tra i 26 e i 45 anni, 20 tra 46 e i 65 anni e 10 di età superiore a 65 anni. Sarà data priorità agli esclusi del 2022 e che ripresenteranno domandae ai residenti del comune di Massarosa. "Abbiamo voluto aumentare il numero dei giurati popolari – commenta il consigliere delegato alla cultura Adolfo Del Soldato – perché siamo convinti che proprio la giuria popolare sia un valore aggiunto del Premio Letterario Massarosa, con la scelta di dare priorità agli esclusi dello scorso anno per cogliere una disponibilità che deve essere valorizzata".