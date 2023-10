Massarosa Posto per informatico. Aperta procedura di mobilità

In Comune a Massarosa è indetta una procedura di mobilità volontaria mediante selezione per titoli e colloquio di dipendenti di ruolo appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche per la copertura di un posto come funzionario tecnico informatico, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare serve essere in servizio da almeno 1 anno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un’amministrazione pubblica con il medesimo profilo professionale. L’avviso e le relative comunicazioni sono consultabili sull’albo pretorio on line. La domanda di partecipazione deve essere redatta e presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica del Portale InPA. La domanda va presentata entro il 13 novembre 2023. Le domande saranno esaminate e i candidati selezionati da una commissione, nominata dal dirigente del servizio del personale, che formerà la graduatoria.