Massarosa: Piscina Comunale, Gestione Prorogata al 30 Aprile

Il consiglio comunale ha approvato la proroga straordinaria della gestione della piscina comunale fino ad aprile 2024. La decisione si basa sulla presa d’atto della situazione legata al periodo Covìd e, allo stesso tempo, ai lavori Pnrr in partenza sulla struttura con un progetto da oltre 3 milioni e mezzo. Gli interventi permetteranno lo svolgersi dell’attività fino alla prossima primavera e restituiranno una piscina completamente rinnovata. Poi si dovrà procedere alla stesura di una nuova convenzione e quindi a un nuovo affidamento. Fino al 30 aprile (e non oltre il 30 giugno) proseguirà dunque l’attuale gestione del servizio, con patti e condizioni favorevoli all’ente rispetto alla convenzione in essere. "Lo sport per una comunità è un elemento fondamentale – commenta l’assessore allo sport Stefano Natali –; per questo abbiamo sempre investito in termini di

opportunità e servizi".