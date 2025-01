Massarosa Piante ad alto fusto. Interventi di messa in sicurezza

Un piano da oltre 40mila euro, quello degli interventi di messa in sicurezza delle piante ad alto fusto sul territorio comunale, messo in atto per dare risposte alle segnalazioni che l’ufficio tecnico riceve e al verificarsi di rotture di rami e branche a seguito degli eventi atmosferici, forti venti e abbondanti piogge. In base alle priorità è stato individuato un elenco di alberature da sottoporre ad interventi di potatura e abbattimento.

"Interventi importanti per la messa in sicurezza del territorio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – il nostro è un territorio ampio e sono molti i viali alberati, parchi pubblici e giardini scolastici, oltre alle ampie zone collinari dove si trovano piante ad alto fusto per questo è necessario questo ampio piano di manutenzione".

"L’obiettivo è la prevenzione – conclude la Sindaca Simona Barsotti - prevenire il rischio di danni connessi ad un eventuale caduta di rami o intere piante, garantendo il corretto portamento e sviluppo delle piante stesse in base alla loro collocazione".