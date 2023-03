Massarosa Pescatori di frodo Ancora allarme nel Massaciuccoli

È ancora allarme per la presenza dei pescatori di frodo nello specchio d’acqua del Massaciuccoli. Nel fine settimana, sono arrivate nuove segnalazioni di gruppi di persone impegnate a pescare sul lago, nonostante da anni tale pratica sia vietata. Nello specifico, sotto osservazione sono finiti gruppi di persone descritte come di origine straniera, sia di provenienza balcanica che asiatica, impegnati a pescare con canne da pesca e nasse. I pescatori abusivi hanno operato principalmente nell’area della Cava e sono stati segnalati ai carabinieri forestali. Non è la prima volta che i fruitori e i frequentatori del lago scorgono personaggi impegnati a svolgere attività illegali sul lago: di frequente sulle sponde del Massaciuccoli vengono rinvenuti bivacchi appartenenti ai pescatori, e più di una volta sono stati segnalati furgoni carichi di pesce in partenza dal lago e diretti chissà dove. Un’ulteriore piaga che rischia di sconvolgere un ambiente già precario.