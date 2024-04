Massarosa Pedoni in difficoltà. Nuove strisce sulla Sarzanese

Sei nuovi attraversamenti pedonali sulla via Sarzanese, "al fine di mantenere le necessarie condizioni di sicurezza per pedoni e veicoli". Il Comune ne ha fatto richiesta ad Anas – competente sulla principale arteria viaria del territorio di Massarosa – e ha già avviato l’iter per il rilascio delle autorizzazioni a dipingere le strisce bianche. In particolare, come detto, saranno sei gli attraversamenti individuati, tra Piano di Mommio e Quiesa, in altrettanti punti strategici della via Sarzanese, "in considerazione dell’alta densità di traffico presente su tutto il tratto stradale delle diverse frazioni attraversate – si legge nell’atto del Comune con cui si approvano le spese burocratiche – oltre alla presenza di luoghi di interesse pubblico, tra cui le scuole". Il tema degli attraversamenti della Sarzanese è uno di quelli che tornano periodicamente sotto i riflettori: la strada è trafficata e spesso viene percorsa ad alta velocità, con potenziali pericoli ai danni dei pedoni, in particolar modo i soggetti fragili come gli anziani.