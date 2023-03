Massarosa Nuovi prezzi a mensa Da 50 cent a 4 euro secondo l’Isee

Il Comune ha predisposto le tariffe per il servizio mensa del prossimo anno. Sono state ipotizzate quattro fasce Isee: inferiore a 4.500 euro, fino a 9.000, fino a 16.500 e oltre 16.500. Con un costo del servizio stimato in 5,50 euro, la spesa complessiva sulla base degli ultimi dati disponibili (quelli del 2020) dovrebbe attestarsi sui 900mila euro e rotti. Le tariffe sono state così articolate: 50 centesimi per la fascia inferiore; 2,50 euro per la seconda fascia; 4 euro per la terza fascia e prezzo pieno per la fascia Isee più alta. Sarà preclusa la possibilità del pasto da casa, in modo da evitare che la reale copertura della spesa sia inferiore a quanto ipotizzato. Le stesse fasce Isee saranno applicate per i pulmini: il costo ipotizzato del trasporto scolastico è di circa 180mila euro. Le famiglie con fascia più bassa pagheranno 5 euro; a salire, il costo sarà di 28 euro (seconda fascia), 40 euro (terza fascia) e 50 euro (fascia alta).