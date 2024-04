Massarosa Nidi all’avanguardia. I bambini imparano la fisica

Servizi eduxativi 0-3 all’avanguardia a Massarosa, che rappresenta un comune modello per il progetto nazionale "La Fisica delle Meraviglie" portato avanti da Sabrina Rossi, astrofisica e ricercatrice, con l’obiettivo di diffondere l’educazione scientifica nella prima infanzia e in particolare nei nidi. Gli ambiti di esplorazione che sono stati scelti per questo percorso di formazione che ha preso il via questa settimana sono la luce e l’equilibrio in movimento. Il primo verrà affrontato dal nido Del Magro, che aveva in passato già effettuato un importante percorso interno dedicato al gioco euristico, mentre il secondo tema dal nido Girotondo che con la dottoressa Rossi porta avanti progetti dal 2015. La scelta di questi due temi è legata al fatto che toccano la realtà quotidiana dei bambini e delle bambine, la loro esperienza e allo stesso tempo risultano particolarmente interessanti per loro come sperimentazioni e ricerche precedenti dimostrano.