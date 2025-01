Massarosa Lotta agli sprechi. Accordo con Unicoop e Avis

Sottoscritta la convenzione "Buon Fine" con Unicoop Firenze e Avis comunale, con il coordinamento dell’amministrazione. Lo scopo della convenzione è recuperare e donare prodotti alimentari per combattere lo spreco.

"Alla proficua collaborazione già in essere con la Conad di Massarosa da oggi si aggiunge questa nuova convenzione tra Unicoop Firenze e Avis – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – con l’obiettivo di ridurre al massimo gli sprechi e allo stesso tempo di aiutare famiglie e cittadini che stanno attraversando un momento di difficoltà".

Prodotti che per vari motivi rimangono invenduti pur essendo perfettamente salubri, commestibili e utilizzabili sotto il profilo igienico e sanitario vengono raccolti tramite l’associazione e finalizzati ai bisogni delle persone svantaggiate.

"Un ringraziamento ai soggetti, privati e associazioni, che rendono possibile questa progettualità – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – in una società come la nostra in cui si consuma tutto e si spreca troppo questo è un piccolo, grande segnale".