Massarosa Le opposizioni unite: "Al Tar per far cadere la giunta"

"Pronti a far annullare il bilancio al Tar". Centrodestra sul piede di guerra: le opposizione unite hanno invocato il prefetto "perché faccia rispettare le modalità di legge, visto che i tempi ormai sono scaduti – scrivono Coluccini e Dell’Innocenti (Fdi), Morelli e Cima (Lega), Bertolaccini e Lucchesi (Per Massarosa) – con conseguenze che portano fino al commissariamento del Comune. Siamo di fronte a un caso unico, una giunta che da mesi gira le frazioni a parlare di bilancio ma si scorda di approvare il documento principale, e pretende di portare in consiglio un rendiconto di bilancio mancante di almeno una decina di documenti. Tralasciando la gravità che i revisori dei conti certificano di aver controllato i documenti approvati in giunta, e che invece la giunta non ha approvato. Il bilancio andava approvato entro il 30 aprile, dando 20 giorni di tempo a tutti i consiglieri per la verifica e lo studio. A Massarosa, niente di tutto questo viene rispettato. Per molto meno, chi pretende di amministrare così viene commissariato sulla base di chiare leggi".