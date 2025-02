Massarosa Ladri ancora in azione. Casa saccheggiata quattro volte

"Sono entrati in casa di mia madre per la quarta volta". Ladri in azione nel capoluogo. E stando a quanto emerge, l’abitazione presa di mira sarebbe già stata colpita più volte in passato. La dimora si trova in via del Bertacchino, nel cuore del capoluogo massarosese, a due passi dalla Sarzanese. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione e hanno puntato con decisione alla cassaforte. "L’hanno tagliata – la testimonianza del figlio della vittima – e hanno rubato tutto. Sono dei professionisti, massima attenzione". L’assalto dei topi d’appartamento, come sempre accade in questi casi, ha riportato in primo piano la paura per le ‘raffiche’ a cui a macchia di leopardo vengono sottoposte le frazioni del territorio di Massarosa. "Siamo indifesi – il grido di paura di una residente –; entrano, portano via le nostre cose, i nostri affetti, e vivono tranquillamente senza che nessuno li punisca". E sul piatto c’è pure la rassegnazione: "Anche se non trovano nulla, fanno comunque dei danni. Senza contare che potrebbero fare del male agli abitanti".