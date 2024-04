Massarosa Iscrizioni aperte ai nidi. In programma due open day

Sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali. Le domande per iscrivere i propri figli in una delle due strutture del territorio si possono presentare fino al 30 aprile: ci sono 27 posti disponibili al ‘Del Magro’ del capoluogo e 19 al ‘Girotondo’ di Piano di Conca, per un totale di 46 nuovi ingressi. In virtù del nuovo regolamento appena approvato, ci sarà un’unica graduatoria per entrambi i nidi, con i genitori che potranno comunque indicare una priorità di scelta. Due gli open day in programma: giovedì 17 al ‘Del Magro’ e lunedì 22 al ‘Girotondo’: entrambi gli appuntamenti saranno dalle 17 alle 19. Le iscrizioni avvengono tramite il portale del cittadino, con Speed e carta d’identità elettronica. Per chi avesse difficoltà ad accedere digitalmente e procedere con l’iscrizione, c’è a disposizione il ‘Punto digitale facile’ (0584/979 239), aperto il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13 in municipio e il lunedì (8,30-13), mercoledì (8,30-13) e venerdì (8,30-12) ala sede distaccata di via Papa Giovanni XXIII.