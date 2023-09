Massarosa Il trasporto scolastico: "Tutto il territorio è coperto"

Dopo la pioggia di critiche da parte delle opposizioni, la sindaca Simona Barsotti fa il punto sullo stato dell’arte in merito ai servizi di trasporto e refezione scolastica. "I nostri pulmini gialli sono in strada – commenta –; è chiaro che non è semplice tornare all’organizzazione di quattro anni fa, quando il sistema era operativo a tutti gli effetti prima che la pandemia cambiasse il nostro mondo. Ma in base alle iscrizioni che abbiamo, e che stanno aumentando di giorno in giorno, e all’organizzazione del territorio, in questo momento ci sono due pulmini e altrettanti autisti che coprono tutta Massarosa". Per l’amministrazione comunale, insomma sul fronte trasporto scolastico non ci sono al momento criticità su cui intervenire e da correggere. Per quanto riguarda le mense, la minoranza ha puntato i riflettori sul fatto che il servizio non sia ancora partito. "Abbiamo chiuso il bando il 25 settembre – spiega la sindaca – e dal giorno successivo, la commissione sta lavorando per l’aggiudicazione".