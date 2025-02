Massarosa Il Comune assume. Si cerca un tecnico ambientale

Il Comune ha indetto la procedura di mobilità volontaria mediante selezione per titoli e colloquio di dipendenti di ruolo appartenenti alle amministrazioni pubbliche per la copertura di un posto di funzionario tecnico all’ufficio ambiente. Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un’amministrazione pubblica con profilo professionale di funzionario tecnico, possedere una laure triennale in scienze geologiche, diploma di laurea magistrale/specialistica ed equiparati appartenente ad una delle seguenti classi scienze e tecnologie geologiche; ingegneria per l’ambiente e il territorio, oppure diploma di laurea vecchio ordinamento in geologia e ingegneria per l’ambiente e il territorio (o titoli equiparati ed equipollenti); e infine possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del posto di lavoro. I termini per la presentazione delle domande scadono il 17 marzo.