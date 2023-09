Massarosa Il caso scuolabus: "Servizio sospeso solo col covid"

I consiglieri di Fratelli d’Italia Alberto Coluccini e Michela Dell’Innocenti, rispettivamente ex sindaco e assessore nel precedente mandato, fanno chiarezza sulla questione degli scuolabus. "La giunta Barsotti racconta una storia non vera – commentano –, un falso storico: non è vero che gli scuolabus manchino a Massarosa da quattro anni. La verità è una sola: nell’anno scolastico 201920, non solo il servizio scuolabus c’era, ma l’amministrazione Coluccini ha anche garantito gratuitamente il servizio per chi, dalla scuola di Quiesa, è stato costretto a trasferirsi a Massarosa a causa dell’obbligata chiusura per la mancata manutenzione di dieci anni, e per unica colpa del centrosinistra. Il servizio scuolabus si è interrotto a marzo 2020 come in tutto il resto d’Italia a causa dello scoppiare della pandemia Covìd: da lì, che il servizio fosse previsto sulla carta o no, nulla poteva cambiare. Era impossibile per i decreti anti-Covìd".