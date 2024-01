Massarosa Il calendario delle Feste. Eventi da maggio a novembre

Assieme al calendario delle sagre, la giunta ha approvato quello delle feste tradizionali per il 2024. Si parte a Piano di Mommio dal 31 maggio al 2 giugno con ‘Manù per lo sport’, e dal 14 al 16 spazio a ‘Pian di Mommio in festa’. A luglio, dal 12 al 14 a Piano del Quercione andrà in scena il Festival della birra, mentre dal 26 al 28 i riflettori saranno puntati su ‘Bozzano in festa’. Il 27-28 ci si sposta a Bargecchia dove si terrà la Festa del donatore. Sempre nella frazione collinare, il 2-3 agosto spazio alla Festa del volontariato. Dal 10 al 12, si passa a Massaciuccoli dov’è calendarizzato il ‘Parco delle Stelle’. Il 17-18, invece, spazio a ‘Gualdo: il paese delle fiabe’. L’unica data di settembre è prevista a Quiesa, dove il 7 si terrà il ‘Gorafest’. Il calendario delle feste si chiude a novembre nel capoluogo, dove dal 9 all’11 si terrà la ‘Festa di San Martino’, mentre dal 15 al 17 spazio a ‘Necci e mondine’.