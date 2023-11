Massarosa Idea di Rifondazione: "Istituiamo il Parco della Pace"

Il Circolo di Massarosa di Rifondazone, all’indomani della cerimonia indetta dall’amministrazione per il ventennale dell’attentato di Nassiriya, propone di cambiare la denominazione del parco del capoluogo intitolato alla località irachena in ‘Parco della Pace’. "Un luogo con più vegetazione e meno cemento, che ne permetta un utilizzo sicuro da parte di bambini e famiglie – scrive Rc -; l’amministrazione ha commemorato il ventennale dell’attentato con una cerimonia pubblica. A 20 anni da quegli eventi e dalla guerra, a cui si oppose il più grande movimento pacifista della storia del nostro Paese, riteniamo opportuno un momento di riflessione. Le guerre in Afghanistan, Iraq, Libia e Siria, sono state la causa principale del rafforzamento dell’estremismo islamico in Medio Oriente, producendo mostri come l’Isis e radicalizzando popoli e governi in chiave anti-occidentale. Proprio oggi che il Medio Oriente torna a infiammarsi, proponiamo che l’attuale parco venga chiamato ‘Parco della Pace’".