Massarosa Forza Italia comunale. Altemura è il nuovo segretario

È Daniele Altemura il neo segretario comunale di Forza Italia. Il congresso comunale si è tenuto sabato ed è stato coordinato dal segretario provinciale Carlo Bigongiari. A portare il saluto degli alleati sono stati la deputata Elisa Montemagni della Lega e Simone Frugoni per Fratelli d’Italia. Al termine del dibattito si è tenuta la votazione: all’unanimità è stato eletto Altemura. "Ringrazio tutti i presenti – le sue prima parole –; Bigongiari che mi ha proposto di fare il commissario e Fabio Francesconi che mi ha aiutato in questo cammino. Il mio impegno per il partito e per il territorio sarà massimo". Nella segreteria del partito a Massarosa entrano anche Ave Angeli, Valentina Primofiore, Valentina Altemura, Nicola Morelli, Romualdo Parducci, Tommaso Francesconi, Dix Lewis Philip Jonathan, Marzia Lucchesi, Angelica Pardini, Giovanni Benedetti, Fabio Francesconi, Gabriele Sforzi, Carlo Vitali, Antonio Lucacchini, Katy Morgantini, Leonella Magnani, Sandro Francesconi, Antonio Padovani e Alfredo Tani.