È attivo da questa settimana, in municipio, il primo punto ‘Digitale facile’. Nello specifico, si tratta di un punto di accesso alla facilitazione digitale per agevolare e accompagnare gratuitamente la cittadinanza in tutte le prestazioni. Il servizio è realizzato in collaborazione con l’associazione Versilia Verdelago e grazie a un progetto presentato dall’Unione dei Comuni e finanziato dall’Unione Europea tramite il NextGeneration Eu. L’iniziativa è rivolta a chi trova difficoltà a maneggiare carta d’identità elettronica, Spid, servizi digitali sanitari nazionali, servizi ditali scolastici, agenda digitale per i servizi demografici. Avvicinarsi al mondo digitale adesso sarà più semplice grazie a questa postazione, in cui l’utenza troverà un operatore incaricato di fornire assistenza. Il punto ‘Digitale facile’ è stato allestito al piano terra del palazzo comunale, di fronte alla sala consiliare, in piazza Taddei. Sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13; e inoltre il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 17. A breve, inoltre, aprirà un secondo punto nella sede distaccata del Comune.

"Vogliamo una digitalizzazione che sia semplice oltre che utile – commenta la sindaca Simona Barsotti –; ecco perché, oltre al nuovo sito che sarà sempre più uno strumento di interfaccia con i cittadini, dobbiamo creare strumenti che permettano a tutti, nessuno escluso, di essere parte di questo percorso di semplificazione, miglioramento e velocizzazione dei servizi tramite il digitale".