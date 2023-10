Massarosa Critiche alla giunta: "Mensa a rischio, sarà più cara"

"Fallimento totale della giunta Barsotti" sulle mense. L’attacco arriva dai consiglieri d’opposizione di Fratelli d’Italia, Alberto Coluccini e Michela Dell’Innocenti, e Forza Italia, Pietro Bertolaccini e Marzia Lucchesi, che parlano di "falsa propaganda". "La mensa non c’è ancora per manifesta incapacità del centrosinistra – scrivono – che adesso rischia di paralizzare l’avvio del servizio per decisioni arbitrarie prese in fase di gara. Il Comune vorrebbe riaffidare l’appalto alla cooperativa che già lo aveva all’epoca Mungai: questa volontà esporrebbe il Comune a gravi, potenziali danni economici da risarcire per oltre un milione e mezzo di euro. L’appato è stato bandito solo ad agosto, nonostante siano state spese decine di migliaia di euro per due consulenze esterne. Va ribadito, inoltre, che la mensa è sempre stata un servizio pubblico affidato da quasi trent’anni a un soggetto esterno. Per ora tutto tace invece sul prezzo, ma pare che costerà circa un euro di più rispetto all’amministrazione Coluccini, mentre all’opposizione raccontavano che era esagerato".