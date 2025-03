Massarosa Campagna anti-guerra. Aderisce anche il Comune

Il comune di Massarosa prende posizione sulla guerra. Da ieri, sulla facciata del palazzo comunale in piazza Taddei pende lo striscione della campagna lanciata da Emergency per la promozione della pace e dell’articolo 11 della Costituzione sul ripudio della guerra e sulla promozione della pace e della giustizia tra gli stati. "Dalla guerra non esce vincente nessuno – spiega il consigliere delegato all’Osservatorio per la pace Luca Tinagli – ed è sempre la popolazione civile a pagare il prezzo più alto con morti, feriti, violenze e privazioni di ogni genere". Sulla stessa linea la sindaca Simona Barsotti: "La nostra adesione a questa campagna significa ribadire il nostro pieno rifiuto alla guerra – le sue parole –, alla violenza e alla sopraffazione come mezzo per la risoluzione delle controversie, a conferma del nostro quotidiano impegno come cittadini e amministratori alla promozione di una cultura di pace, diritti e rispetto del prossimo".