Massarosa Bagni rotti a scuola. Via agli interventi di riparazione

I bagni delle scuole di Massarosa funzionano a singhiozzo. Tanto che "arrivano quotidianamente segnalazioni da parte delle direzioni didattiche", relative proprio ai malfunzionamenti che si registrano "all’interno delle diverse scuole". Una condizione determinata, in particolare, "dall’utilizzo intensivo e dalla vetustità di alcuni componenti". Infatti "si tratta prevalentemente di guasti agli sciacquoni, cassette e rubinetteria di diversa tipologia, ostruzione di scarichi oltre che perdite varie, in particolare di scaldabagni, che devono essere sostituiti con urgenza". Il Comune ha dunque deciso di prendere in mano la situazione per porre fine ai disagi con cui devono convivere studenti e personale docente alle prese con bagni che funzionano solo a mezzo servizio. Sono stati stanziati oltre 5mila euro e i lavori per la manutenzione degli edifici scolastici, compresi i lavori di idraulica, sono già stati affidati a un’impresa della frazione di Quiesa.