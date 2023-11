Massarosa Attacco alla solidarietà. Razziati gli abiti per la Caritas

Scempio contro la solidarietà e la generosità di tanti residenti nella frazione di Piano di Conca, dove ieri mattina i cassoni gialli usati per raccogliere le donazioni di indumenti dismessi da destinare alle persone bisognose sono stati razziati. Lo testimonia un video caricato in rete fin dalle prime ore della mattinata: nel filmato spiccano i due cassonetti gialli, circondati da una marea di capi d’abbigliamento – singoli o imbustati – evidentemente tirati fuori e abbandonati, alla mercé delle condizioni atmosferiche e col rischio che si sciupino o si deteriorino, diventando di fatto inutilizzabili per le persone in stato di necessità a cui sono destinati. L’episodio ha (comprensibilmente) scatenato una certa dose di sdegno, dal momento che in molti hanno visto il frutto della propria generosità lasciato a marcire in mezzo all’erba alta. Si invocano soluzioni, e c’è pure chi, pragmaticamente, fa voto di rapportarsi, d’ora in avanti, unicamente con le associazioni che elargiscono le donazioni.