Massarosa Assemblea sui servizi scolastici

Si torna a parlare di servizi scolastici a Massarosa. Lunedì 29, alle 21, nell’auditorium della scuola media ‘Pellegrini’ del capoluogo è in programma un incontro pubblico aperto, promosso dall’amministrazione in accordo con i due istituti comprensivi, per presentare i servizi attivati nel prossimo anno scolastico, in particolare mensa e scuolabus. L’amministrazione spiega che saranno servizi pubblici, equi e accessibili a tutti. "Vogliamo tutelare il diritto allo studio e l’offerta formativa nelle nostre scuole – spiega la sindaca Simona Barsotti –; noi abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando per questi obiettivi di equità e accessibilità, possibili con un servizio pubblico. Vogliamo condividere con le famiglie la scelta della comunità educativa che vogliono per i loro figli". Durante l’incontro, intitolato ‘Il valore della scuola’ e aperto a tutti, saranno illustrate le fasce Isee, sarà mostrata una demo per l’iscrizione ai servizi mensa e scuolabus e saranno anche raccolte le firme per entrambi gli istituti contro i possibili tagli delle sezioni. "Un fatto inaccettabile – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –; tagliare delle classi vuol dire colpire duramente le nostre scuole, la loro offerta formativa e ovviamente le insegnanti, anche in termini occupazionali".