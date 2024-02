Massarosa Arriva il Carnevale. Grande festa in piazza Provenzali

Piazza Provenzali domenica sarà invasa dalla magia del Carnevale. Otto mascherate, ispirate anche alle tradizioni del territorio, sono pronte a sfilare da piazza degli Alpini lungo via Manzoni, per arrivare in piazza Provenzali e fare festa sul truck di carnevale, con la partenza fissata per le 14. Giochi, caccia al tesoro per i più piccoli, gonfiabili e tanto divertimento per una giornata di festa e spensieratezza organizzata dalla Misericordia di Massarosa in collaborazione con Also Eventi e il patrocinio del Comune. A far da padroni e premiare le tre mascherate più belle Pappottoro e Pappottora, le maschere ufficiali del Carnevale di Massarosa.

"Un ringraziamento particolare ai volontari della Misericordia – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio – che si sono impegnati tanto nell’organizzazione di questo evento e Sonia Paoli di Also Eventi per la professionalità e disponibilità che dimostra in ogni occasione". La giornata andrà avanti fino alle 18.