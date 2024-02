Massarosa Alla scoperta degli erbi con il divulgatore Marco Pardini

Alla scoperta della tradizione con uno dei massimi esperti del nostro territorio. A Massarosa "si va per erbi... alla ricerca di erbe selvatiche commestibili" è il titolo dell’evento in programma domenica a Piano di Mommio, organizzato dal gruppo Frates con il patrocinio dell’amministrazione. L’appuntamento prevede una passeggiata tra le colline di Massarosa alla ricerca di erbe selvatiche commestibili. A comandare la spedizione sarà una guida d’eccezione: il naturopata e divulgatore televisivo Marco Pardini, che nell’occasione presenterà anche il suo libro. "Siamo molto contenti di patrocinare questo appuntamento – commenta la consigliera delegata alle tradizioni popolari Silvia Barsotti – che non rimarrà isolato. Sto infatti lavorando a una serie di iniziative volte alla riscoperta delle nostre tradizioni e la raccolta degli erbi, come facevano i nostri nonni, è proprio una di queste. Ringrazio dunque il gruppo Frates di Piano di Mommio per aver dato il via ad un progetto che svilupperò nei prossimi mesi insieme alle tante realtà e associazioni del territorio".